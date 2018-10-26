سيول البحر الميت تؤدي لوفيات في الأردن

أخبار الآن | البحر الميت - الاردن (وكالات)

لقي ثمانية عشر شخصاً حتفهم وأصيب اربعة وثلاثون آخرون بجروح نتيجة كارثة السيول الجارفة في منطقة البحر الميت في الأردن وتم انقاذ عشرةِ طلاب من حادثِ البحر الميت حالتهم بين المتوسطةِ والبليغة ، وما زالت كوادر الدفاع المدني والاجهزة الرسمية في المكان، تبحث عن بقية المفقودين ، بعد إغلاقهم للطرق المؤدية إلى مكانِ الانجرافات ،

الدفاع المدني قال إن 11 شخصا تم إنقاذهم حتى الآن، من بين 44 شخصا، تضمنت 37 طالبا و7 مرافقين، كانوا في رحلة مدرسية. وتم إعلان حالة الطوارئ في العاصمة الأردنية، بسبب المنخفض الجوي والسيول.

رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز تابع خلال اتصال هاتفي مع المدير العام للدفاع المدني اللواء مصطفى البزايعة، أوضاع طلبة مدرسة داهمتهم السيول في منطقة البحر الميت الخميس.

وأجرى رئيس الوزراء اتصالات هاتفية مع وزراء الداخلية، والبلديات والأشغال العامة والإسكان، وشدد على ضرورة التعامل مع الحادث بأقصى درجات الاهتمام والسرعة، وتوفير الآليات والقوى البشرية اللازمة.

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