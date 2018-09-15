الإعصار يضرب الفلبين ويهدد 4 ملايين شخص

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)



ضرب إعصار "مانغكات" شمال الفلبين، مصحوباً برياح عاتية وأمطار غزيرة تُهدّد ملايين السكّان.

والعاصفة التي وصفها خبراء الأرصاد بأنها أعنف إعصار يضرب الأرخبيل هذا العام، تسبّبت في اقتلاع الأشجار وتدمير الأسطح وانقطاع الكهرباء.

وكانت الفلبين رفعت الجمعة مستوى التحذير من العاصفة التي تترقبها، وحذرت من دمار واسع قبل ساعات من وصول إعصار "مانغكوت".وقام سكان لوشن كبرى جزر الفلبين حيث يعيش ملايين الأشخاص، بتحصين نوافذهم وسطوح منازلهم لتفادي اقتلاعها أثناء العاصفة.

وهناك ما لا يقل عن أربعة ملايين شخص على المسار المباشر للإعصار الذي يتوقع أن يتجه لاحقاً إلى جنوب الصين وهونغ كونغ.



اقرا ايضا

أقوى إعصار يضرب الفلبين ويهدد الملايين