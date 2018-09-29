ضحايا بزلزال تلاه تسونامي في إندونيسيا

أخبار الآن | جاكرتا - إندونيسيا (رويترز)

قتل ما لا يقل عن 30 شخصاً في مدينة بالو بجزيرة سولاويسي الإندونيسية بعد أن تعرضت المنطقة لزلزال قوي وأمواج مد عاتية "تسونامي" الجمعة.

وضربت أمواج تسونامي مدينة بالو إثر تعرضها لزلزال عنيف بقوة 7.5 درجات أدى إلى تدمير مبان كثيرة، ودفع السكان إلى مغادرة منازلهم، وفقاً للسلطات.

وقال الطبيب كومانغ عدي سوغندرا لتلفزيون مترو إن 30 شخصاً قتلوا وإن 12 مصاباً بحاجة لعمليات جراحية.

من جهته، قال المتحدث باسم وكالة إدارة الكوارث الإندونيسية، سوتوبو بورو نوغروهو، إن "هناك تقارير عن انهيار الكثير من المباني بسبب الزلزال"، مشيراً إلى أن "السكان مذعورون وخرجوا من منازلهم".

كذلك أكد رئيس وكالة رصد الزلازال والتسونامي، رحمات تريونو، أن "تسونامي وقع في بالو"، المدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو 350 ألف نسمة وتبعد نحو 80 كلم عن مركز الزلزال.

وضرب الزلزال وسط جزيرة سولاويسي على عمق 10 كلم، وفق المعهد الأميركي لرصد الزلازل.

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