إعصار جديد يهدد اليابان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)



توقعت الأرصاد الجوية اليابانية أن يضرب إعصار جديد جزرا يابانية نهاية هذا الأسبوع. وحذرت السلطات من المخاطر المرتبطة بشدة الرياح والأمطار كانهيار المباني والفيضانات.



يأتي ذلك عقب إعصار "جيبي" الذي تسبب بمقتل وإصابة العشرات في الـ 4 من سبتمبر/ أيلول وأوقف العديد من الرحلات الجوية والبحرية.

وتشهد اليابان سنوياً العديد من الأعاصير خلال فصل الصيف لكن "جيبي" تميّز عن تلك الأعاصير بقوته الشديدة التي لم يشهد الأرخبيل مثيلاً لها منذ 25 عاماً، على الرّغم من أن خسائره البشرية والمادية أتت أقل مما كان يخشى كثيرون.

والإعصار "ترامي" الذي لا تزال حركته بطيئة حتى الآن، ستشتدّ سرعته في الساعات المقبلة، وستُصاحبه رياح عاتية. وهو الإعصار الرابع والعشرون لهذا العام في آسيا.

ومن المتوقّع أن يضرب "ترامي" جزيرة أوكيناوا السبت، كذلك، ومن المحتمل أن يتّجه لاحقًا نحو كيوشو وجزيرة هونشو الرئيسية.

وقال المسؤول في وكالة الأرصاد الجوّية ساكيكو نيشيوكا "من المتوقّع أن يعبر البلاد بسرعة عالية. لذا نطلب من الناس أن يكونوا في منتهى اليقظة".

وفي أكتوبر 2013، قضى 43 شخصاً في الإعصار "ويفا". أما في سبتمبر 2011، فلقي 82 شخصا مصرعهم وفُقد 16 آخرين جراء الإعصار "تالاس".

اقرا ايضا

مخاوف من ارتفاع منسوب المياه بعد اعصار فلورنس

شاهد.. أكبر هيكل عظمي لديناصور في العالم