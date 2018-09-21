شاهد.. أكبر هيكل عظمي لديناصور في العالم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

عثر على بقايا أكبر هيكل عظمي لديناصور في العالم يدعى (Mukawaryu) بين بعض الرواسب البحرية التي يرجع تاريخها إلى العصر الحجري، ويصل عمرها إلى 72 مليون عام.



ويصل طوال الهيكل الظمي للديناصور إلى ما يقارب ثمانية أمتار، وهذا النوع من الديناصورات يشبه طائر البط في الشكل، وكان يعيش هذا النوع من الديناصورات التي تتغذى على العشب في مناطق أمريكا الجنوبية، والشمالية، والقارة القطبية الجنوبية، وأوراسيا منذ مائة مليون عام قد مضت.



وقد عثر فريق الباحثين من جامعة هوكايدو، وباحثين من متحف Hobetsu) باليابان على هذا الهيكل العظمي في جزيرة توجد اقصى شمال اليابان.

وقد قام العلماء حتى الآن بتجميع 90% من الهيكل العظمي من عظام الجمجمة، والأوراك، والعمود الفقري، والأطراف الخلفية، وعظام الكتف.



ورجح العلماء بأن الطول الحقيقي لهذا الديناصور قد يصل إلى 20 متراً، وأنه لديه مناقير تتشابه مع طائر البط على حد كبير، ولكن بلا أسنان، ولكن يوجد داخل الك مئات من الأسنان الصغيرة لمضغ النباتات العشبية.

وعلى الرغم من اكتشاف العديد من هياكل الديناصورات حول العالم إلا أن هذا الاكتشاف يعد الأول من نوعه لأن الهيكل العظمي مكتمل ووجد في منطقة بحرية.



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