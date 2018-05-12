الموصليون يدلون بأصواتهم بلا خوف بعد تحررهم من داعش

أخبار الآن | الموصل - العراق (وسام يوسف)

أدلى الموصليون في الإنتخابات العراقية العامة للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات و بعد تحررهم من إحتلال داعش الإرهابي , معبرين عن عن أملهم بتحسن واقع مدينتهم بعد الإنتخابات وإعادة بناء ما دمره داعش خلال عملياتا تحريرها من إحتلاله.



و عبر مواطنون من مختلف مدن الموصل عن سعادتهم بالإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم في الحكومة والبرلمان المقبلين معربين عن أملهم بتحسن واقع مدينتهم بعد الإنتخابات وإعادة بناء ما دمره داعش خلال عمليات تحريرها من إحتلاله.

و كانت مدينة الموصل شهدت عمليات التصويت الخاص في الانتخابات العراقية الذي يشمل القوات الامنية التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية الى جانب السجناء , وهي أول إنتخابات تشهدها المدينة منذ تحررها من داعش.

وقالت مفوضية الانتخابات العراقية في نينوى إنها إفتتحت 32 مركزاً إنتخابيا للجيش والشرطة في الموصل والمناطق التابعة لها , وقال فرحان الكيكي مسؤول إعلام المفوضية في نينوى إن الوضع الانتخابي يجري بشكل طبيعي وبإنسيابية عالية.

وأضافت مفوضية الانتخابات العراقية في نينوى أن عدد المشاركين الذين يدلون بأصواتهم في الإنتخابات العامة ضمن التصويت الخاص يصل الى أكثر من 40 ألف منتسب في نينوى ضمن تشكيلات الجيش والشرطة.

وفتحت مراكز الاقتراع في أنحاء العراق وخارجه الخميس أبوابها أمام الناخبين في عملية التصويت الخاص في إنتخابات البرلمان التي تشمل القوات المسلحة والعاملين في الأجهزة الأمنية والشرطة والراقدين في المستشفيات ونزلاء السجون والمغتربين العراقيين في 21 دولة حول العالم.



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