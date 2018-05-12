العبادي يأمر بفتح الأجواء والمطارات العراقية أمام الطيران

أخبار الآن | بغداد - العراق (رويترز)



وجه رئيس الوزراء حيدر العبادي وجه بفتح الأجواء والمطارات العراقية أمام حركة الطيران، على ما قال التلفزيون العراقي اليوم السبت.

وبحلول ظهر يوم السبت لم تقع أي حوادث كبيرة في الانتخابات.

وكان قرار إغلاق المجال الجوي سري اعتبارا من منتصف ليل الجمعة كإجراء أمني قبل الانتخابات البرلمانية التي بدأت صباح يوم السبت.

وهدد تنظيم داعش، الذي احتل ثلث أنحاء العراق عام 2014، بشن هجمات قبل الانتخابات التي تعد الأولى في العراق منذ هزيمة التنظيم المتشدد.



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