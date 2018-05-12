بدء التصويت في أول انتخابات تشريعية في العراق بعد دحر داعش

أخبار الآن | بغداد - العراق (ا ف ب)



فتحت مراكز الاقتراع أبوابها صباح السبت 12 أيار / مايو في العراق، لانطلاق أول انتخابات تشريعية في البلاد بعد دحر تنظيم داعش، بحسب ما أفاد مراسل من وكالة فرانس برس.



دعي الناخبون العراقيون وعددهم نحو 24,5 مليونا لانتخاب برلمان جديد مهمته الرئيسية ضمان إعادة إعمار البلاد التي أنهكتها ثلاث سنوات من الحرب ضد المتشددين.



وتغلق مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة 19,00 (16,00 ت غ).

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