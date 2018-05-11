العراق يدخل مرحلة الصمت الانتخابي عشية الانتخابات البرلمانية

أخبار الآن | دبي - الإمارات (بلال الفارس)

أكد الاعلام الامني العراقي جاهزية القوات الامنية بمختلف صنوفها لتأمين عملية الاقتراع التي ستنطلق يوم غد السبت وضمان وصول الناخبين الى مراكز الاقتراع بسهولة ويسر.

ياتي ذلك في ظل تأهب أمني يشمل إغلاق المنافذ البرية والجوية للعراق مدة 24 ساعة ، وفي هذا السياق حذرت السفارة الأميركية في العراق رعاياها من هجمات إرهابية محتملة خلال أيام الانتخابات البرلمانية.

صمتت الحملات الدعائية في العراق قبيل ساعات من بدء حصد ثمارها في محاولة للظفر بأحد المقاعد الثلاثمئة والثمانية والعشرين هم إجمالي مقاعد مجلس النواب العراقي.

ويتنافس في الانتخابات العراقية نحو سبعة آلاف وثلاثمئة وستة وسبعين مرشحاً يمثلون ثلاثمئة وعشرين حزباً وائتلافاً وقائمة على مقاعد في البرلمان، الذي يتولى انتخاب رئيسي الوزراء والجمهورية.

هذه الانتخابات تشهد منافسة محمومة، وتحظى باهتمام كبير في الشارعين السياسي والشعبي لكونها الأولى بعد استعادة المناطق التي احتلها داعش منتصف العام 2014.

الناطق باسم مفوضية الانتخابات حذر جميع المرشحين والأحزاب من مخالفة النظام الانتخابي، مشيراً إلى فرض عقوبات بحق القوائم المخالفة وفق القانون.

وقد تصل العقوبة إلى سحب المصادقة من الحزب أو المرشح وحرمانه من المشاركة في الانتخابات أو إلغاء نتائجه في التصويت.

وأكدت المفوضية أن نتائج الاقتراع الخاص ستدقق بعد الانتهاء من عملية التصويت في الخارج وستعلن جميع النتائج مع الاقتراع العام بحزمة واحدة.

ويحق لأربعة وعشرين مليون عراقي الإدلاء بأصواتهم، من أصل سبعة وثلاثين مليون نسمة هم إجمالي عدد السكان في انتخابات السبت.

وأعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية إغلاق الحدود البرية والمجال الجوي للبلاد لـ24 ساعة، بدءا من منتصف ليل الجمعة- السبت، حتى منتصف ليل السبت- الأحد، بمناسبة الانتخابات التشريعية.

وتتخذ السلطات العراقية هذه الإجراءات في كل انتخابات لتجنب أي اختراق أو حوادث أمنية.

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