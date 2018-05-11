مشاركة قوية للمرأة العراقية في الانتخابات التشريعية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تشارك أكثر من ألفي إمراة عراقية في الانتخابات البرلمانية العراقية، إذ تهدف هذه المشاركة المرتفعة للمرشحات إلى تقديم دور مميز يمكنها من الدفاع عن حقوق النساء وقضايا أخرى تخص المجتمع العراقي.

وتميزت هذه الانتخابات بقوائم انتخابية تتزعمها النساء في عدد من محافظات العراق في الوسط وفي محافظات إقليم كردستان، ما يعد مؤشرا نحو تمكين المرأة.

وبلغ عدد النساء الحاصلات على التسلسل رقم (1) في القوائم الانتخابية نحو 8 نساء، وهذا مؤشر جديد جاء به عدد من القوائم لتبين نواياها نحو تمكين المرأة من جهة وتأكيداً منها على مدنية التوجه العام لبعض القوائم، وأن زعامة النساء تعتبر تحدياً كبيراً قد يكسر نوعاً ما من ذكورية المشهد السياسي ونمطية مشاركة المرأة في القوائم الانتخابية، وقد تظهر هناك منافسات واضحة في حصد الأصوات فتتمكن بعض النساء من الفوز بالمقعد البرلماني خارج أطر الكوتا النسائية.

هذا لا يلغي واقع أن ثمة أحزاب ترى فرصة وصولها إلى البرلمان عبر ترشيح النساء في التحالفات الانتخابية معتمدة على العنصر النسوي في حصد أكبر عدد ممكن من المقاعد ومستفيدة من كوتا النساء مما يتطلب الحذر من هذا الاستغلال لشكل مشاركة النساء في البرلمان القادم.

على مستوى العاصمة بغداد هناك قوائم منافسة كبيرة كانت فيها النساء تتصدر بالرقم واحد مثل النائبة ماجدة التميمي عن تحالف سائرون، وفي بابل النائبة حنان الفتلاوي عن تحالف إرادة، فيما تتزعم النائبة هدى سجاد قائمة الفتح في محافظة الديوانية وسط العراق، كما ترتفع نسبة النساء اللواتي يتزعمن قوائم انتخابية في محافظات إقليم كردستان إلى 5 نساء، ففي محافظة السليمانية تزعمت شلير عبدالحميد قائمة الحزب الشيوعي الكردستاني، وعن الحزب الديمقراطي الكردستاني في دهوك فيان صبري، بينما كانت على رأس قائمة الاتحاد الإسلامي الكردستاني جوان حسن في محافظة كركوك، وعن الحزب الاشتراكي الديمقراطي في اربيل تانيا طاهر.

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