منتسبو الجيش والشرطة العراقيين والسجناء أدلوا بأصواتهم

أخبار الآن | بغداد - العراق (وكالات)

جرت في بغداد ومحافظات العراق الاخرى عملياتُ التصويت الخاص التي تشمل المغتربين ومنتسبي القوات الأمنية والعسكرية العراقية والبيشمركة والسجناء لانتخاب أعضاء مجلس النواب.

هذا ويستمر التصويت الخاص بالانتخابات العراقية حتى الجمعة قبل الإقتراع العام السبت المقبل حيث شمل مليوناً ومائتي ألفَ ناخب لكن تم توزيع أكثر من سبعِمائةِ الف بطاقة من المجموع الكلي للبطاقات.

هذا و فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في العراق وعدد من مدن العالم إيذانا ببدء عملية التصويت الخاص في الانتخابات البرلمانية التي تجري في 12 أيار/مايو المقبل.

ويشارك نحو مليون عسكري في جميع أنحاء العراق وأكثر من 850 ألف عراقي في الخارج، في عملية الاقتراع الخاصة في أول انتخابات تشريعية تشهدها البلاد بعد إعلان دحر تنظيم داعش.

ويحق لأفراد قوات الأمن التصويت يوم الخميس فقط، بينما تتواصل عملية تصويت المغتربين حتى الجمعة.

وفتحت مراكز الاقتراع الموزعة على مدارس عدة أبوابها أمام أفراد أجهزة الأمن عند الساعة 07:00 صباحا بالتوقيت المحلي على أن تنتهي عملية التصويت عند الساعة السادسة مساء يوم الخميس , أما بالنسبة للعراقيين في الخارج فيفتح 136 مركز اقتراع أبوابه أمام الناخبين في 21 دولة.

ومع إنطلاق العملية الانتخابية فرضت قوات الأمن إجراءات مشددة على مداخل المراكز في بغداد والمحافظات وقامت بتفتيش الوافدين مرتين قبل الدخول.

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