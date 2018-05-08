داعش تبنى كذباً تنفيذها.. إغتيالات مع قرب إنتخابات العراق

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وسام يوسف)

إدعى داعش كذباً تنفيذ إغتيالات لمرشحين للإنتخابات في العراق , إتضح فيما بعد أن عمليات إستهداف أعضاء قوائم إنتخابية في بغداد جنائية وليست إرهابية , حيث أكدت السلطات القضائية العراقية أن هذه الجرائم لا ترتبط أبداً بتهديدات التنظيم الأمر الذي كشف فشل دعاية دعش الإعلامية وكذبها.



مع إقتراب يوم الإقتراع في الإنتخابات العراقية العامة تتزايد وتيرة الإغتيالات التي إستهدفت مرشحي عدد من القوائم الانتخابية بعد أيام من إطلاق داعش تهديدات لإستهداف الانتخابات في العراق , في وقت تنفذ الأجهزة الأمنية خططاً منذ أشهر لمنع وقوع خروقات لاسيما في يوم الإقتراع.



الموشرات التي مازالت تبعثها القوات الأمنية العراقية تدعوا الى طمأنة المواطن بأن الأوضاع الأمنية التي ستترافق مع العملية الانتخابية آمنه ومسيطر عليها بالرغم من تهديدات تنظيم داعش الإرهابي لبعض المناطق قبيل موعد الانتخابات المقررة في الثاني عشر من شهر آيار/مايو الجاري.



الإنتشار المكثف للقوات الأمنية العراقية في شوارع العاصمة بغداد كما المدن الأخرى هو عامل طمانه للمواطن قبيل يوم الإنتخابات , خاصة وأن العمليات الإستباقية للاجهزة الامنية أحبطت العديد من الإعتداءات.



على الرغم من تهديدات داعش لإستهداف العملية الانتخابية و برغم الخروقات المتمثلة بإغتيال بعض مرشحي التحالفات السياسية , إلا أن المواطنين العراقيين مقبلون بإستعداد للإدلاء بأصواتهم في يوم الإقتراع حيث ستشكل هذه الانتخابات نجاحاً مضافاً للنصر الذي تحقق على التنظيم الإرهابي.



اقرا ايضا