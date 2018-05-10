مسؤول عراقي: البغدادي موجود بالهجين أو صور أو مركدة

أخبار الآن | دبي الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قال ضابطُ عراقي برتبةِ لواء في جهازِ المخابراتِ العراقية إن زعيم داعش أبو بكر البغدادي يتنقلُ برفقةِ خمسةِ أشخاص بينهم نجلُه وصهره على الحدودِ السورية العراقية.



و أوضح المسؤول العراقي طالبا عدم كشف هويته لصحافيين في بغداد أن البغدادي موجود في منطقةِ الشريط الحدودي العراقي السوري حيث تقعُ مناطق نفوذِ التنظيم وهي منطقةُُ الهجين الشدادي و الصور و مركدة و هو يتنقلُ بالخفاءِ وليس بموكِب.



و أضاف المسؤول المخابراتي العراقي أن "البغدادي يتنقل برفقة أربعة إلى خمسة أشخاص بينهم إبنه وصهره وأبو زيد العراقي وشخص لا أستطيع الإفصاح عنه"، متوقعا استهدافه قريبا بعدما تمكن جهاز المخابرات من إستدراج خمسة من أبرز قياداته و قتل نحو 39 آخرين بغارة جوية داخل سوريا.

و لفت جهاز المخابرات العراقية إلى أن عملية الاستدراج تمت خلال عملية كبيرة هي الأولى من نوعها تسلل فيها ضباط الجهاز إلى داخل الأراضي السورية.

و أوضح "تمكن ضباطنا من التسلل إلى الأراضي السورية ووصلوا إلى أماكن سيطرة التنظيم وإستدرجنا خمسة من قياداته بينهم أبو زيد العراقي".

وأضاف المسؤول أن "العملية استغرقت ثلاثة أشهر وهي مهمة لم تكن سهلة وعملية الاعتقال كانت في 24 آذار/مارس" و قد تمت من دون علم الحكومة السورية".

وشارك المعتقلون الخمسة وجميعهم من الأشخاص الذين ظهروا في إصدارات التنظيم التي كان يبثها على مواقع دعايته، بمعارك في مناطق مختلفة في العراق إضافة إلى تنفيذ عمليات إعدام.

ومن بين هؤلاء السوري صدام الجمل الذي كان قياديا في الجيش السوري الحر وإعترف بتسليم سلاح إلى تنظيم داعش , والجمل مطلوب من قبل الأردن وسوريا ودول الخليج وفق ضابط المخابرات العراقي.

وأوضح المسؤول الأمني الأربعاء أن الاعترافات التي حصلنا عليها تشير إلى ضعف كبير داخل صفوف داعش وضعف في التمويل بعدما فقد جميع المصافي النفطية التي كان يسيطر عليها.

وفي شباط/فبراير الماضي، أعلن مسؤول كبير في وزارة الداخلية العراقية أن البغدادي يعاني من كسور وجروح خطيرة في ساقه وجسمه منعته من المشي بمفرده , وأدخل مؤخرا إلى مشفى لداعش في منطقة الجزيرة السورية.



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