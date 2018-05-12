تعطيل الدوام الرسمي بالعراق يومي السبت والأحد

أخبار الآن | بغداد - العراق - (وكالات)



الحكومة العراقية تعطل الدوام الرسمي في عموم البلاد ليومي السبت والأحد من اجل تسهيل عملية الانتخاب ونقل صناديق الاقتراع العراق

صمتت الحملات الدعائية في العراق قبيل ساعات من بدء حصد ثمارها في محاولة للظفر بأحد المقاعد الثلاثمئة والثمانية والعشرين هم إجمالي مقاعد مجلس النواب العراقي.

ويتنافس في الانتخابات العراقية نحو سبعة آلاف وثلاثمئة وستة وسبعين مرشحاً يمثلون ثلاثمئة وعشرين حزباً وائتلافاً وقائمة على مقاعد في البرلمان، الذي يتولى انتخاب رئيسي الوزراء والجمهورية.

هذه الانتخابات تشهد منافسة محمومة، وتحظى باهتمام كبير في الشارعين السياسي والشعبي لكونها الأولى بعد استعادة المناطق التي احتلها داعش منتصف العام 2014.

الناطق باسم مفوضية الانتخابات حذر جميع المرشحين والأحزاب من مخالفة النظام الانتخابي، مشيراً إلى فرض عقوبات بحق القوائم المخالفة وفق القانون.

وقد تصل العقوبة إلى سحب المصادقة من الحزب أو المرشح وحرمانه من المشاركة في الانتخابات أو إلغاء نتائجه في التصويت.

وأكدت المفوضية أن نتائج الاقتراع الخاص ستدقق بعد الانتهاء من عملية التصويت في الخارج وستعلن جميع النتائج مع الاقتراع العام بحزمة واحدة.



