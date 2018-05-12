بعد هزيمة داعش.. العراقيون ينتخبون برلمانهم (صور)

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة - (فاطمة جنان)

انطلقت صباح اليوم السبت 12 مايو/ آيار الانتخابات البرلمانية العراقية، وسط تقارب في التوقعات من دون استبعاد مفاجآت، ويحق لحوالى 14 مليون ناخب عراقي التصويت لاختيار 329 نائبا للبرلمان العراقي، ربعهم نساء، من بين حوالى 7 آلاف مرشح يمثلون كيانات وأحزابا وائتلافات مختلفة..

ودعا رئيس الجمهورية "فؤاد معصوم" في كلمة أمس إلى التزام المعايير الديموقراطية، وحض الناخبين على المشاركة الفاعلة في عملية التصويت، مطالبا الجهات المختلفة بالتصدي الصارم لأي تزوير أو تأثير في العملية الانتخابية..

1- الهاجس الأمني يخيم على الانتخابات البرلمانية في العراق

2 - الناخبون لا يستبعدون المفاجآت رغم التوقعات المتقاربة

3 - النساء يتوجهن لمكاتب الإنتخابات بكثافة بعد هزيمة داعش في الأراضي العراقية

4- "التصويت الإلكتروني" يعتمد لأول مرة في الانتخابات العراقية لتسهيل العملية

5- رغم وجود حملات المقاطعة.. العراقيون يقبلون على الانتخابات أملا في تغيير الوضع السياسي وإعادة إعمار البلاد

ودعا الناخبون العراقيون وعددهم نحو 24,5 مليونا لانتخاب برلمان جديد مهمته الرئيسية ضمان إعادة إعمار البلاد التي أنهكتها ثلاث سنوات من الحرب ضد المتشددين، وتغلق مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة 19,00 (16,00 ت غ)..



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