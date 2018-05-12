السفارة الأمريكية في بغداد تحذر من هجمات على مراكز الاقتراع

أخبار الآن | بغداد - العراق (صحف)

بالتزامنِ مع الانتخابات البرلمانية في العراق، حذرت السفارة الأميركية في بغداد من وقوعِ هجماتٍ إرهابية محتملة على مراكز الاقتراع،

خاصة في مناطق أم القرى وغزالية في العاصمة، مشيرةً إلى انها قامت حاليا بتقليصِ حركةِ موظفيها في هذه المناطق.

وقال السفارة في بيان لها اليوم الخميس، "تلقينا معلومات تفيد باحتمال وقوع هجمات إرهابية على مراكز الاقتراع في العراق خاصة في مناطق أم القرى وغزالية في بغداد".

هذا أعلنت مصادر أمنية عراقية، السبت، أنها قتلت انتحاريَّين من داعش سعيا لاستهداف مراكز الاقتراع في محافظة ديالى، وفككت عبوة ناسفة بمحافظة كركوك، استهدفت مركزاً انتخابياً.

وفي محافظة كركوك شمالي البلاد، قال النقيب في شرطة كركوك حامد العبيدي إن قوات من مكافحة الإرهاب تمكنت من تفكيك عبوة ناسفة زرعها مجهولون يُعتقد أنهم ينتمون إلى تنظيم داعش، بالقرب من مركز انتخابي في منطقة واحد حزيران".

وتعد الانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة المقرر إجراؤها في 12 من الشهر الحالي هي ثاني انتخابات عراقية منذ الانسحاب الأمريكي من العراق عام 2011، ورابع انتخابات منذ سقوط النظام السابق عام 2003، لانتخاب مجلس النواب العراقي والذي بدوره ينتخب رئيس الوزراء العراقي ورئيس الجمهورية.



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