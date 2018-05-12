العراق يعلن قتل انتحاريين خططا لاستهداف مراكز الإقتراع

أخبار الآن | بغداد - العراق (متابعات)

أعلنت مصادر أمنية عراقية، السبت، أنها قتلت انتحاريَّين من داعش كانا يرتديان حزامين ناسفين ويخططان لاستهداف مراكز الاقتراع في ديالى شرقي العراق.

وفككت عبوةً ناسفة بمحافظة كركوك، استهدفت مركزاً انتخابياً.



وفي محافظة كركوك شمالي البلاد، قال النقيبُ في شرطةِ كركوك حامد العبيدي إن قوات من مكافحةِ الإرهاب تمكنت من تفكيكِ عبوةٍ ناسفة زرعها مجهولون يُعتقدُ أنهم ينتمونَ إلى تنظيمِ داعش، بالقرب من مركز انتخابي في منطقة واحد حزيران".

ونقلت وكالة "الأناضول" عن النقيب في شرطة ديالى شرقي العراق، حبيب الشمري، قوله: إن "قوات الأمن قتلت، صباح اليوم، انتحاريين اثنين من تنظيم داعش كانا يرتديان حزامين ناسفين ويخططان لاستهداف مراكز الاقتراع ضمن المنطقة القريبة من جرف الملح شمالي المحافظة".

يأتي هذا الإعلان، بعد انطلاق الانتخابات النيابية، حيث توجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في مجلس النواب (البرلمان)، الذي ينتخب بدوره رئيسي الوزراء والجمهورية.

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