مطبخ نسائي يوفر الطعام لآلاف النازحين من الرقة

أخبار الآن| سوريا- مخيم عين عيسى (روناك شيخي)

دخان يتصاعد من اوان كبيرة فوق مواقد النار واصوات صحون النازحين تأتي من امام الباب وهم ينتظرون بفارغ الصبر الحصول على وجبتهم اليومية ، من مطبخ مخيم "عين عيسى"، حيث تسرع النسوة بطهي اصناف الطعام المتوفرة في المطبخ لسد حاجة سكان المخيم بوجبة واحدة يوميا..

داخل المطبخ نساء يعملن بجد ومن بينهم زهرة التي تعمل بشغف وحب كبير وتضع كل امكاناتها في الطهي لتساعد النازحين وتعيل اسرتها المكونة من اثني عشر شخص بمبلغ تحصل عليه نهاية كل شهر من عملها، استمريت بالحياة بدافع كبير واصبحت قوية لبناء نفسي كمرأة لان الظروف التي مررنا بها لا يجب ان تكسرنا بل يجب ان تزيدنا قوة واصرار

في ذات المطبخ تعمل امينة وتبدي سعادتها بعملها الذي يشعرها بإنسانيتها وحريتها حسب قولها اذ انها كانت مقيدة ومحرومة من كل حقوقها أيام حكم داعش وها هي الآن تعمل وتساعد اسرتها، تقول أمينة: في البداية كانت حياتنا سيئة جدا ولا نستطيع التحرك باي شكل ومنذ نزوحنا اصبحت حياتنا افضل ونعمل كل نهار ونجدد حياتنا ونساعد اسرنا وانا الآن اساعد اسرتين، داخل هذا المطبخ يعمل حوالي خمسة وعشرين شخص نازح معظمهم من النساء اللواتي يحاولن البدء بحياة جديدة بعيدا عن الظلم الذي فرضه عليهم تنظيم داعش..

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