عاصفة ثلجية تقتل 10 لاجئين سوريين على حدود لبنان

أخبار الآن | بيروت - لبنان - (وكالات)

لقي عشرة نازحين سوريين مصرعهم، الجمعة، عند الحدود اللبنانية السورية، أثناء محاولتهم الدخول خلسة إلى لبنان من "معابر غير شرعية"، بحسب الجيش اللبناني.



وقال الجيش اللبناني، إنه تمكن من إنقاذ ستة أشخاص، توفي أحدهم لاحقا في أحد المستشفيات متأثرا بالصقيع في جرود منطقة "الصويري المصنع"، كما أوقف شخصان سوريان بشبهة التورط في تهريب الضحايا.

وجرى نقل الجثث إلى مستشفيات المنطقة، فيما تواصل قوات الجيش اللبناني بحثها عن نازحين آخرين عالقين وسط الثلوج.

وأكدت الأمم المتحدة، أواخر العام الماضي، تراجع اللاجئين السوريين في لبنان إلى أقل من مليون شخص، للمرة الأولى منذ عام 2014.

ووثقت الأمم المتحدة في نهاية نوفمبر 2017، وجود 997.905 لاجئين سوريين مسجلين في لبنان، غالبيتهم من النساء والأطفال، مقارنة مع مليون و11366 لاجئا في ديسمبر 2016.

يشهد عدد من دول المنطقة منخفضا جويا مصحوبا بتساقط للأمطار والثلوج، يشمل كلا من لبنان وسوريا وفلسطين والأردن وشمال شرقي مصر.



وهطلت أمطار غزيرة على المناطق الساحلية في لبنان وتساقطت الثلوج على المناطق الجبلية وسجلت سرعة الرياح أرقاما قياسية في المناطق الداخلية.

ويعاني عشرات آلاف اللاجئين السوريين من البرد والصقيع في خيامهم المنتشرة في المناطق الداخلية خصوصا في البقاع شرقي لبنان.

وقالت جوسلين فارس من مصلحة الأرصاد الجوية في مطار بيروت الدولي لـ "سكاي نيوز عربية" إن سرعة الرياح سجلت أرقاما قياسية، ليل الخميس، في المناطق الداخلية وصلت إلى 110 كلم في الساعة، بينما سجلت حوالى 95 كلم في الساعة في بيروت.



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