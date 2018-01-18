تيلرسون: انخراطنا في سوريا سيستمر لدحر داعش

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة الامريكية (وكالات)



قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إن من مصلحة واشنطن الإحتفاظ بوجود عسكري ودبلوماسي في سوريا لإنهاء الصراع، موضحا أن الإستراتيجية الأمريكية تقضي بالحفاظ على هذا الوجود لضمان عدم عودة داعش إلى سوريا، ذلك فضلا عن مواجهة القاعدة.

أضاف تيلرسون أنه لا يمكن القبول ببقاء الأسد لأنه اخترق الخطوط الحمراء واستخدم الكيماوي، وانتهج سياسة التطهير العرقي بحسب قوله. مؤكدا أن إيران تقدم الدعم العسكري للنظام السوري بالرغم من المشاكل الداخلية التي تواجهها.

إلى ذلك، أشار إلى أنه أمام سوريا سنوات طويلة لاعادة بنائه

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