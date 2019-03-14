الباغوز.. قوات سوريا الديمقراطية تحبط هجمات انتحارية لداعش

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

بدأ تنظيم "داعش" الإرهابي المنكسر يلفظ أنفاسه الأخيرة في الباغوز، بعدما تكثفت الضربات التي تشنها عليه قوات "سوريا الديمقراطية" والتحالف الدولي، وباتت دفاعاته عاجزة عن صدّ أي هجمات.

وفي السياق، فإنّ قوات "سوريا الديمقراطية" كشفت مؤخراً عبر عددٍ من قياداتها أنّ "التنظيم في طور النهاية، واليومين القادمين سيكونان حاسمين في سياق المعارك مع التنظيم حتى إعلان النصر الأخير".

وتسعى قوات سوريا الديمقراطية إلى تشكيل مجالس محلية في المناطق المحررة من "داعش" لملء الفراغ، في حين أنّ عودة المدنيين ستكون مدروسة تجنباً لوقوع خسائر بشرية بسبب الألغام التي تركها عناصر "داعش" خلفهم بعد هزيمتهم.

إلى ذلك، فإنّ الولايات المتحدة الأمريكية تنظر بحذرٍ للتحركات الإيرانية في مدينة البوكمال المجاورة للباغوز. وفي ظلّ ذلك، فقد أعلنت قوات سوريا الديمقراطية عن "إحباط هجمات انتحارية لـ "داعش" في وقت مبكر أمس خلال المعركة النهائية على آخر جيب للتنظيم. واعتبرت القوات أن "معركة الباغوز منتهية أو بحكم المنتهية". وبعد ظهر أمس، تصاعدت سحب كثيفة من الدخان الأسود فوق الباغوز، وسُمع دوي طلقات نارية وانفجارات وأزيز طائرات.

وفي تصريح له، أشار مصطفى بالي، مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، إلى أن "القوات قصفت الباغوز بكثافة قبل بدء اشتباكات مباشرة مع مقاتلي داعش قبل الفجر"، موضحاً أنّ "نحو 3000 مقاتل وعائلاتهم استسلموا لقوات سوريا الديمقراطية خلال 24 ساعة، وإنه تم تحرير 3 نساء وأربعة أطفال من الايزيديين خطفهم التنظيم وأسرهم عام 2014".

مصدر الصورة: afp

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