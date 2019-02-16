قوات سوريا الديمقراطية تسيطر على آخر معقل لداعش شرق سوريا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان السبت 16 شباط /فبراير أن قوات سوريا الديمقراطية تمكنت من السيطرة على آخر معقل لتنظيم داعش الارهابي شرق سوريا.

وذكر المرصد أن فلول من مقاتلي داعش يتحصنون داخل أنفاق في بلدة الباغوز شرق الفرات.

وأشار الى أن المئات من العناصر الإرهابية قد استسلموا لقوات سوريا الديمقراطية خلال اليومين الماضيين.

يذكر أن قوات سوريا الديمقراطية خاضت، منذ تأسيسها وبدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، معارك كبرى ضد التنظيم وطردته من مناطق واسعة في شمال وشرق سوريا.

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