سوريا الديمقراطية: داعش سينتهي خلال شهر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)

أعلن القائد العام لقوات سوريا الديموقراطية مظلوم كوباني خلال مقابلة مع وكالة فرانس برس أن الوجود العسكري لداعش سينتهي خلال مهلةِ شهر كحد أقصى، مع اقتراب المعارك في شرق سوريا إلى نهايتها.

وكانت سوريا الديمقراطية قد أعلنت في وقت سابق، استعدادها للتفاوض مع النظام السوري , في سبيل حماية المنطقة شمال غرب سوريا.

وأوضحت رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية، إلهام أحمد، أنهم مستعدون للتفاوض مع أي طرف، ، شرط التوصل إلى اتفاق على إقامة نظام ديمقراطي لامركزي في سوريا المستقبل، يضمن احترام كافة الثقافات والمساواة بين جميع المكونات، وضمان حرية التعبير والحقوق السياسية.

وشددت رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية على "ضرورة حماية كافة المكونات ضمن سوريا الموحدة، وأنهم لن يقبلوا بنظام حكم الحزب الواحد".

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