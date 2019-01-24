الأكراد يضيّقون الخناق على داعش

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

سيطرت قوات سوريا الديموقراطية يوم أمس ، على بلدة في شرق سوريا كانت خاضعة لتنظيم داعش الإرهابي،



ما دفع مسلحيه إلى التقهقر في بقعة محدودة في آخر جيب له.

قوات سوريا الديمقراطية سيطرت على بلدة "الباغوز"، غداة سيطرتها على نحو نصف بلدة "الباغوز فوقاني"، التي تعد آخر بلدة يسيطر عليها داعش في سوريا عند الضفاف الشرقية لنهر الفرات.

عمليات التمشيط في البلدة مستمرة بحثا عن المتوارين من داعش" مضيفا "من المتوقع الآن التقدم باتجاه الأراضي الزراعية في محيط الباغوز".

وأطلقت هذه القوات المؤلفة من فصائل كردية وعربية في الـ 10 من سبتمبر الماضي، هجوما بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن لطرد داعش من هذا الجيب الواقع في ريف دير الزور الشرقي بمحاذاة الحدود العراقية، ودافع التنظيم عن هذا الجيب بشراسة.

ورغم الهجمات المضادة التي شنها داعش، تمكنت قوات سوريا الديمقراطية من السيطرة على القسم الأكبر من معاقله.





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