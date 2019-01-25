سوريا الديمقراطية: داعش يوشك على النهاية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن القائد العام لقوات سوريا الديموقراطية مظلوم كوباني عن نهاية قريبة ومتوقعة للوجود العسكري لتنظيم داعش خلال شهر واحد كحد أقصى، مع اقتراب المعارك شرق سوريا من نهايتها . التقرير التالي والتفاصيل

داعش يلفظ أنفاسه الأخيرة ... هكذا صرّحت قوات سوريا الديموقراطية لوسائل الإعلام، مؤكدين أنه خلال الشهر المقبل سيتم الإعلان بشكل رسمي عن انتهاء الوجود العسكري على الأرض للتنظيم ،

الإعلان جاء على لسان القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مشدداً على أن فترة الشهر "كحد أقصى" تتضمن الوصول إلى الحدود العراقية وتطهيرها والمنطقة من الألغام وملاحقة الخلايا المختبئة فيها ،

وخاضت قوات سوريا الديموقراطية، منذ تأسيسها وبدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، معارك كبرى ضد التنظيم وطردته من مناطق واسعة في شمال وشرق سوريا.

وفي العاشر من أيلول، أطلقت آخر المعارك لطرد التنظيم من آخر جيب له في شرق سوريا قرب الحدود العراقية، وبات احتلاله حالياً منحسراً على قريتين تشهدان آخر هذه المعارك.

فإطلاق استراتيجية جديدة من قوات سوريا الديمقراطية سيتضمن محاربة تنظيم الخلايا النائمة في كل مكان وتجنيد الناس مجدداً بشكل خفي ، بالاعتماد بشكل خاص على التنظيمات الأمنية والاستخباراتية.. وتطوير قوات خاصة لملاحقة تلك الخلايا.

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