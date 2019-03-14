هذا ما كشفه مسؤول أمريكي عن "قادة داعش" في الباغوز

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تواصل "قوات سوريا الديمقراطية" معاركها المسلحة ضد تنظيم "داعش" في الباغوز، وسط الضربات الجوية التي نفذتها طائرات التحالف الدولي على معاقل التنظيم الإرهابي المهزوم، وقد بلغ عددها حوالى الـ20 غارة.

وخلال الساعات الماضية، استسلمت مئات العناصر من تنظيم "داعش"، في حين أنّ عناصر آخرين ردّوا على الضربات الجوية بصواريخ حرارية طالت مواقع قوات سوريا الديمقراطية، فضلاً عن قيامهم بإرسال سيارات مفخخة إلى مواقعهم. ومع ذلك، فقد أوضح الناطق الرسمي باسم قوات سوريا الديمقراطية كينور غبرائيل أنّ "عناصر داعش لم يتمكنوا من الوصول إلى نقاط قوات سوريا الديمقراطية"، لافتاً إلى أنّ "هناك تنسيقاً عالياً بينها وبين قوات التحالف، ويتم الإعتماد على الخبرة التي تشكّلت خلال السنوات الماضية".

وفي السياق، أكّد القائد العسكري في قوات سوريا الديمقراطية عندان عفرين لـ"وكالة الأنباء الألمانية" أنّ "الدواعش سّلموا أنفسهم لقواتنا"، موضحاً أنّ "هناك دفعات أخرى من المسلحين وعائلاتهم تصل تباعاً إلى منطقة جبل الباغوز".

إلى جانب هذا، فإن قوات سوريا الديمقراطية واجهت إطلاق نار من قناصة "داعش" بالإضافة إلى ألغام أرضية، ولذلك فإنّ وتيرة التقدّم بطيئة لتفادي وقوع الخسائر. وبدوره، قال مسؤول دفاعي أمريكي لـ"رويترز" إن "الولايات المتحدة الأمريكية لا تعتقد أن كبار قادة داعش لايزالون في الباغوز"، قائلاً: "نحن على يقين بأن القادة ليسوا في هذه المنطقة الصغيرة المنكوبة، نحن على ثقة بأن معظمهم انتقل إلى مناطق أخرى، في إطار تقييمنا لتحركهم نحو تنفيذ هجمات حرب عصابات، أو الإعداد لمعركة قادمة عندما لا تعود لهم سيطرة على أي منطقة".

مصدرالصورة: afp

للمزيد:

سوريا الديمقراطية: السيطرة على الباغوز دخلت ساعاتها الأخيرة