عن معركة الباغوز وهزيمة "داعش".. تفاصيلٌ تكشفها الأرقام

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

باتت المعارك في بلدة الباغوز السورية في المراحل الأخيرة، وذلك لانتزاع جذور تنظيم "داعش" الذي يلفظ أنفاسه الأخيرة إلى غير رجعة. ومع تصاعد وتيرة العمليات العسكرية، قام عددٌ كبير من مسلحي التنظيم بتسليم أنفسهم إلى قوات سوريا الديمقراطية، فضلاً عن المدنيين الذين خرجوا أيضاً من تلك المنطقة التي تتركز عليها الضربات الجوية لإنهاء وجود "داعش" بالكامل.

تفاصيلٌ وأرقام

- حالياً، ما زالت المعارك مستمرّة في تلك المنطقة. ومؤخراً، ألقت قوات سوريا الديموقراطية القبض على 400 مقاتل من التنظيم المنهزم، بعدما أحبطت محاولة فرارهم من جيبهم المحاصر في بلدة الباغوز شرقي سوريا.

- أعنلت وكالة أنباء هوار، اليوم الخميس، عن استسلام مجموعة جديدة من مقاتلي التنظيم، يبلغ عددهم حوالي 2000 شخص، لقوات سوريا الديمقراطية في قرية الباغوز، وقد إخراجهم عبر 10 شاحنات كبيرة.

- خروج أكثر من 55 ألف شخص من الباغوز منذ قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من سوريا، الذي أعلنه في 19 ديسمبر/كانون الاول الماضي.

- نحو 58 ألف شخص خرجوا من مزارع بلدة الباغوز، منذ مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي حتى الآن، وفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

- من بين هؤلاء 6 آلاف شخص من مسلحي تنظيم "داعش" المنهزم، أغلبهم من العراقيين، وقد تمّ اعتقالهم من بين النازحين بعد تعرف السكان عليهم.

- 300 مقاتل من "داعش" تسللوا عبر نهر الفرات نحو البادية السورية التي تربط محافظة دير الزور شرقي البلاد، بمحافظتي بحمص والسويداء جنوباً.

- معظم المدنيين ومقاتلي "داعش" يحملون جنسيات سورية وعراقية وعربية وآسيوية وأوروبية، وتمّ تسليم نحو 400 شخص منهم للسلطات العراقية، فيما لا يزال آخرون بقبضة قوات سوريا الديمقراطية.

مصدر الصور: CNN

للمزيد:

استسلام 2000 داعشي من قرية الباغوز السورية