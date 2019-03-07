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استسلام 2000 داعشي من قرية الباغوز السورية

أخبار الآن| قرب الباغوز- سوريا (وكالات)
 

استسلمت مجموعة جديدة من مقاتلي تنظيم داعش، يبلغ عددهم حوالي 2000 شخص، لقوات سوريا الديمقراطية في قرية الباغوز، ويتم إخراجهم عبر 10 شاحنات كبيرة، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة أنباء هوار.

ويستمر خروج من تبقى من المدنيين ومقاتلي داعش وعائلاتهم، بعد أن أوقفت قوات سوريا الديمقراطية عملياتها العسكرية في الجبهة الشمالية لقرية الباغوز.
وجاء استسلام المجموعة الأخيرة بعد خروج أكثر من ألف من المدنيين وعائلات مقاتلي داعش من الباغوز، عبر قاطرات سيارات النقل يوم أمس
 

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