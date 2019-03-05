الباغوز: المعركة مستمرة ضد داعش

أخبار الآن | دير الزور - سوريا (متابعات)

تتابع قوات سوريا الديمقراطية معركتها ضد الجيب الأخير لتنظيم داعش الإرهابي في الباغوز شرقي سوريا , حيث تستهدفه بالمدفعية والرشاشات الثقيلة.

المرصد السوري لحقوق الإنسان نقل عن مصادر موثوقة أن القصف هذا يتزامن مع وصول من يرغب بالخروج ممن تبقى في مزارع الباغوز، إلى أطراف الطريق الآمن في ترقب لعملية خروجهم ونقلهم نحو مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

كذلك علم المرصد السوري أن عملية القصف والخروج هذه تتزامن مع اجتماع جرى في حقل العمر النفطي بين قيادة قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي للتباحث حول الفصل الأخير من عملية الفرصة الأخيرة في مزارع الباغوز والتي ستنهي تواجد التنظيم بشكل كامل من منطقة شرق الفرات كقوة عسكرية.

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