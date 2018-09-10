مقتل العشرات من قوات النظام في معارك البادية السورية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أصدرت شبكة "السويداء 24" المحلية، الأحد، إحصائية وثقت خلالها عدد القتلى في عموم محافظة السويداء السورية، من مختلف الأطراف، معظمهم خلال المواجهات مع عناصر تنظيم "داعش" بريف السويداء الشرقي، خلال شهر آب /أغسطس الفائت.

وجاء في الإحصائية أن 11 مدنيا قتلوا، كما قتل 43 عنصرا وضابطا في صفوف قوات النظام، وخمسة عناصر من الفصائل المحلية، بالإضافة إلى مقتل 41 عنصرا من تنظيم "داعش" خلال مواجهات الريف الشرقي للمدينة.

وأشارت الإحصائية إلى أن أكثر من 9 حالات قتل لمدنيين كانت نتيجة استخدام السلاح في مناطق متفرقة من المحافظة بشكل عشوائي، في حين كانت حصيلة القتلى المدنيين على يد تنظيم "داعش" هي 2 فقط.

يذكر أن محافظة السويداء تشهد منذ نهاية شهر حزيران الفائت، اشتباكات عنيفة بين قوات النظام والفصائل المحلية من طرف، وتنظيم "داعش" من طرف أخر، حيث تقدمت قوات النظام وسيطرت على عدة مواقع في عمق البادية.

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