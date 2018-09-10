قوات التحالف الدولي تجري مناورات عسكرية قرب معسكر التنف

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعلن الجيش الأمريكي أن قوات "التحالف الدولي" الذي تقوده واشنطن أطلقت السبت مناورات عسكرية في شرق سوريا.

وذكرت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية "Centcom" في بيانٍ نشرته، أن هذه التدريبات تجرى في سبيل تحسين المهارات القتالية لقوات "التحالف" في عمليات مكافحة الإرهاب، موضحاً أن التدريبات تشمل عملية إنزال جوية لوحدات مشاة قتالية بحجم سرية، حيث سينفذ العسكريون الرمايات القتالية بالنيران الحية قبل مغادرة منطقة خفض التوتر بقطر 110 كلم حول قاعدة التنف قرب الحدود الأردنية.

وذكر البيان أن هذه التدريبات تجرى بالتنسيق المسبق مع الجانب الروسي عبر القنوات الخاصة بمنع وقوع الحوادث بين الطرفين.

من جانبه شدد المتحدث باسم "Centcom" الكابتن البحري بيل أوربان، على أن القوات المشاركة في التدريبات سوف تظهر قدراتها على الانتشار بشكل سريع وضرب الأهداف باستخدام القوات البرية والجوية المتكاملة والانسحاب بشكل عاجل، مشيراً إلى أن مثل هذه التدريبات تعزز قدرات التحالف القتالية على دحر تنظيم داعش.



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