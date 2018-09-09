موسكو: أمريكا قصفت دير الزور بقنابل فسفورية
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
إتهمت وزارة الدفاع الروسية القوات الجوية الأمريكية بقصفت محافظة دير الزور الواقعة شرقي سوريا بقنابل فسفورية محظورة السبت الماضي.
ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن الجيش الروسي قوله إن طائرتين أمريكيتين من طراز إف-15 أسقطتا قنابل فسفورية على منطقة هجين ضمن محافظة دير الزور و تسببت بحدوث حرائق, لكن لم ترد معلومات عن سقوط ضحايا.
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