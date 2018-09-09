موسكو: أمريكا قصفت دير الزور بقنابل فسفورية

... قصف بلدة في ريف دمشق بقنابل فسفورية ذكرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن سبعة أشخاص قتلوا، على يد قوات النظام في مناطق سوريا

... مصعب ابوقتادة - قصف بالقنابل الفسفورية اتهم ناشطون لقواتِ النظام باستهدافِ إحدى المدن في ريفِ دمشق بقنابل فوسفورية.وبث الناشطون السوريون

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... غريفيث: لم نحصل على رد من وفد الحوثيين بشأن الحضور إلى جنيف أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ​اليمن​ مارتن غريفيث على تحقيق تقدم جيد في مشاورات جنيف بشأن الوضع في اليمن ...