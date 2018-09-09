فصائل المعارضة المسلحة المتواجدة في إدلب

أخبار الآن | سوريا - (وكالات)

يقاتل في إدلب عدد من الفصائل والتنظيمات المتناحرة فيما بينها، لتوسيع مناطق نفوذها وسيطرتها..

تشكل هيئة تحرير الشام، (النصرة سابقاً) والمدرجة على القائمة الدولية للتنظيمات الإرهابية ، القوة الأكبر والأكثر سيطرة في إدلب إثر مواجهات عسكرية انتهت بطرد الفصائل من مناطق واسعة في المحافظة،

وبسط "الهيئة" سيطرتها على أكثر من 60% منها مع نهاية يوليو (تموز) الماضي.

تتركز مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام (النصرة)، في شمالي وغرب محافظة إدلب، وتشمل كامل الحدود مع تركيا.

ومن بين تلك المناطق: خان شيخون وكفرنبل وسلقين وحارم ودركوش وجسر الشغور وسرمدا ومدينة إدلب وسرمين ومعرة مصرين، وقسم من جبل الزاوية.

أما الفصائل الإسلامية المقاتلة، والتي شكلت مؤخراً "الجبهة الوطنية للتحرير"، تنتشر في مناطق معرة النعمان وأريحا وجبل شحشبو والهبيط وبنش وجرجناز وتفتناز والقرى المحيطة بها.

ووفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن عدد مقاتلي هيئة تحرير الشام بلغ حوالي 25 ألف مقاتل من سوريا ودول عربية وأجنبية.

وفي مطلع الشهر الماضي، تشكلت "الجبهة الوطنية للتحرير" ، والتي بدأت بفصيل يحمل الاسم نفسه، ثم أصبحت ائتلافاً يضم عدداً من الفصائل المعارضة في إدلب، أبرزها *حركة أحرار الشام، وفصائل أخرى تابعة للجيش السوري الحر، منها: فيلق الشام وألوية صقور الشام وجيش إدلب الحر الذي يضم 3 جماعات مسلحة.

ونسرد في ما يلي أبرز الفصائل وأعداد مقاتليها:

حركة أحرار الشام:

يبلغ عدد مقاتليها 15 ألفاً، أغلبهم سوريون، وهي فصيل معارض بدأ باستقلاله وعدم تبعيته لأي تنظيم أو تشكيل، ثم انضوت ضمن ائتلاف الجبهة الإسلامية.

فيلق الشام:

تعتبر ائتلافاً من عدة جماعات إسلامية، وتتبع للجيش السوري الحر، فيما يبلغ عدد مقاتليها 8 آلاف مقاتل

ألوية صقور الشام:

يبلغ عدد مقاتليها نحو 6 آلاف مقاتل، وهي تتبع للجيش السوري الحر وعضو في الجبهة الإسلامية.

فرسان الحق:

تنظيم يتبع كذلك للجيش السوري الحر ويضم نحو ألفي مقاتل، وتتركز سيطرته في منطقة كفرنبل.

جيش السنة:

تشكل باندماج جماعات تابعة للجيش السوري الحر، ويضم نحو ألفي مقاتل.

جند الأقصى:

يضم ألف مقاتل، عُرف سابقاً باسم "سرايا القدس"، وهو مقرب من تنظيم داعش الإرهابي.

ويحافظ تنظيم داعش على وجود ضعيف في إدلب من خلال عناصر وخلايا نائمة منتشرين في جيوب المحافظة، إضافة إلى فصائل تقاتل لصالح التنظيم دون أن تعلن الولاية رسمياً.



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