مقتل 5 مدنيين في القصف روسي على إدلب

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

لقي خمسة أشخاص على الأقل مصرعهم، بينهم أربعة أطفال في قصف للطيران الروسي على محافظة إدلب شمالي سوريا، وفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

والقتلى هم ثلاثة أطفال وسيدة لقوا حتفهم في ضواحي بلدة عابدين بينما لقت طفلة مصرعها في قصف على بلدة الهلبة جنوبي إدلب التي من المنتظر أن تشن قوات الحكومة السورية وحلفائها حملة عسكرية وشيكة بها.

وتابع المرصد في إن الطائرات الحربية الروسية استهدفت اليوم بأكثر من 33 غارة مناطق في بلدة اللطامنة بريف حماة الشمالي وأطراف مدينة خان شيخون ومحيطها، ومناطق في قرية السرج بريف جرجناز بريف إدلب الشرقي، ومناطق أخرى بمحيط قرية عابدين.

وحسب المرصد، ألقت مروحيات النظام برميلين متفجرين على مناطق في مدينة خان شيخون، إحداها سقط إلى الشمال من مركز للدفاع المدني، كما تم رصد قصف مدفعي متتالي من قبل قوات النظام طال مناطق في بلدة الخوين ومنطقتي سحال وتل سكيك، وأماكن أخرى في ريف إدلب الجنوبي الشرقي.

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