دي ميستورا يطالب بممرات لإجلاء المدنيين من إدلب

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا، الجمعة، أمام مجلس الأمن الدولي إلى تحديد ممرات للسماح للمدنيين بمغادرة إدلب، موضحا أن “أي معركة من أجل إدلب يمكن أن تكون مروعة ودامية”.

وقال دي ميستورا، خلال اجتماع خاص لمجلس الأمن حول إدلب عقد بمبادرة من واشنطن “يجب منح الناس ممرًا آمنًا إلى الأماكن التي يختارونها إذا أرادوا المغادرة”.

وأضاف “يجب أن نسمح بفتح عدد كاف من ممرات الإجلاء الطوعي المحمية للمدنيين في أي اتجاه الشرق والشمال والجنوب” ، مضيفا أن الأمم المتحدة “ستكون موجودة هناك”.

وصرح دي ميستورا للمجلس إنه مستعد لتقديم مقترحات حول فصل الجماعات المرتبطة بالقاعدة في إدلب عن المقاتلين الآخرين في محاولة لضمان حماية المدنيين.

وعقد المجلس اجتماعا تزامنا مع اتفاق رؤساء إيران حسن روحاني وروسيا فلاديمير بوتين وتركيا رجب طيب اردوغان خلال قمة في طهران على العمل ب”روح التعاون” لتحقيق الاستقرار في إدلب.

ومن المقرر أن يجري مبعوث الأمم المتحدة محادثات مع الجهات الضامنة الثلاثة، تركيا وروسيا وايران الأسبوع المقبل في جنيف حول الأزمة في إدلب.

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