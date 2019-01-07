الكويت تستعد لجولة مباحثات بشأن اليمن

اخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

قد تستضيف الكويت جولة جديدة من المباحثات بين اليمنيين، لكنه لم يتم تحديد موعد لذلك ، بحسب ما أفاد مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون الوطن العربي.

وأضاف أن الكويت كان لها دور في تسهيل المحادثات اليمنية الأخيرة ,عبر نقل وفد ميليشيات الحوثي إلى مقر المفاوضات. ، وتحديد موعد لذلك يعتمد على تطورات الأمور في اليمن وتنفيذهم ما تم الاتفاق عليه في محادثات السويد.

وكان وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح قد قال في ديسمبر/كانون الأول، إن بلاده مستعدة لاستضافة مراسم التوقيع على اتفاق ينهي الحرب في اليمن في حال توصل الفرقاء إلى تسوية، لكنه لم يتطرق لإمكانية استضافة جولة جديدة من المفاوضات.

ووقع الجانبان، ميليشيات الحوثي المتحالفة مع إيران والحكومة اليمنية الشرعية، على اتفاق في السويد في ديسمبر/كانون الأول برعاية الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في الحديدة وسحب قواتهما. والاتفاق الذي يعد أول إنجاز مهم لجهود السلام خلال خمس سنوات، جزء من إجراءات لبناء الثقة تهدف إلى تمهيد الطريق لهدنة أشمل ووضع إطار لمفاوضات سياسية.

إقرأ أيضا:

محمد بن زايد: الإمارات تولي أهمية بالغة للتنمية والسلم