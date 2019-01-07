محمد بن زايد: الإمارات تولي أهمية بالغة للتنمية والسلم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة, أن دولة الإمارات العربية المتحدة تولي اهتماماً بالغاً لدعم جهود تحقيق التنمية والأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي من خلال مبادراتها البناءة الهادفة إلى تحقيق الاستقرار والازدهار لجميع شعوب العالم بجانب دعواتها المستمرة لتعزيز قيم التسامح والحوار والتعايش والتعاون في مواجهة مختلف التحديات الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال مباحثات أجراها أمس في إسلام آباد مع عمران خان رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية ركزت على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة.

وقال الشيخ محمد إن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، تولي أهمية كبيرة لتعزيز علاقاتها مع جمهورية باكستان وتعمل على مزيد من التعاون والتنسيق بين البلدين على مختلف الأصعدة.

وأعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن تقديره لجمهورية باكستان الإسلامية واهتمامه وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

‌‎وأعرب خلال اللقاء الذي عقد في مقر إقامة رئيس الوزراء الباكستاني، وحضره الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، عن ثقته بتطور مسار العلاقات الإماراتية الباكستانية في المجالات كافة، مؤكداً أن المستوى الحالي للعلاقات الاقتصادية والتجارية يتجه إلى الأفضل وأن هناك توافقاً على ضرورة العمل على تعزيز هذه العلاقات خلال السنوات المقبلة.

‌‎وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة أعلنت قبل أيام عن وديعة بقيمة 3 مليارات دولار في المصرف المركزي الباكستاني دعماً للاقتصاد المحلي، وذلك تأكيداً على التزام ووقوف دولة الإمارات الدائم منذ عهد الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بجانب الشعب الباكستاني.

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