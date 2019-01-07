العراق يوقف منح تأشيرات عمل لإيرانيين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

كشف مسؤول إيراني، عن إيقاف السلطات العراقية، منح تأشيرات عمل للإيرانيين، الباحثين عن عمل في العراق. ووفق صحيفة “اقتصاد أون لاين” الإلكترونية الإيرانية، أوضح حاكم محافظة كردستان غربي إيران، بهمن مرادنيا، بأن العراق لم يعد يقدم تأشيرات دخول للعمال الإيرانيين.

ولفت مرادنيا خلال اجتماع لمجلس الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص، أمس الأحد أنه "منذ أن أوقف العراق إصدار تأشيرات عمل للإيرانيين، انخفض عدد العمال الإيرانيين في العراق من 20 ألفًا إلى 5 آلاف عامل".

وتزايدت أعداد الإيرانيين القادمين إلى المحافظات العراقية في الآونة الأخيرة للبحث عن فرص عمل في ظل انهيار الأوضاع الاقتصادية في إيران.

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