زلزال عنيف يضرب غربي إيران

أخبار الآن | دبي - الإمارت العربية المتحدة (وكالات)

ضرب زلزال منطقة في غرب إيران قرب الحدود العراقية، الأحد، مما تسبب في إصابة نحو 31 شخصا معظمهم بإصابات طفيفة.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية في بادئ الأمر إن قوة الزلزال بلغت 5.9 درجة على مقياس ريختر، لكنها عدلت ذلك لاحقا إلى 5.5 درجة.



ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن المتحدث باسم خدمات الطوارئ مجتبى خالدي، قوله إن 29 من المصابين غادروا المستشفى بعد تلقيهم العلاج في أعقاب الزلزال الذي وقع في مدينة كيلان غرب، بمحافظة كرمانشاه.

وفي نوفمبر هز زلزال بقوة 6.3 درجة غرب إيران، مما أدى إلى إصابة أكثر من 700 شخص معظمهم بإصابات طفيفة.



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