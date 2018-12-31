زلزال يضرب القاهرة ومحافظات أخرى

أخبار الآن | القاهرة - مصر - (وكالات)

ذكرت تقارير إعلامية أن زلزالا بقوة 4 درجات على مقياس ريختر ضرب العاصمة المصرية القاهرة، في منتصف نهار اليوم الاثنين.

ونقلت بوابة "الأهرام" المصرية عن رئيس قسم الزلازل بمعهد الفلك، أحمد بدوي، إن القاهرة شهدت الإثنين الساعة 12:30 ظهرا، زلزالا بقوة 4 ريختر في شمال غرب القطامية.

وأضاف بدوي أن الزلزال، حدث على عمق 20 كيلومترا، وشعرت به محافظات القاهرة والجيزة وبعض محافظات الدلتا.

كما أكد، في التصريح نفسه، أن أكثر المناطق شعورا بالزلزال منطقة القطامية والعاشر من رمضان وشرق القاهرة، دون أي خسائر إلى الآن.

ولم تعلن أي جهة أمنية أو طبية على الفور وقوع إصابات بشرية أو خسائر مادية جراء الهزة.

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