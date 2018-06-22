ميليشيات الحوثي نهبت عشرات الحاويات بميناء الحديدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قالت مصادر في ميناء الحديدة غربي اليمن، الجمعة، إن ميليشيات الحوثي نهبت عشرات الحاويات من داخل الميناء.

وأوضحت المصادر أن الميليشيات الانقلابية استولت على سيارات وبضائع أخرى كانت في الحاويات.

وأضافت أن عناصر الحوثي أقدموا على توزيع هذه السيارات والمواد على أنصارهم في المجالس المحلية ومشايخ بالمديريات لتحفيزهم على الحشد للجبهات.

وتشهد صفوف ميليشيات الحوثي الانقلابية انهيارات واسعة على وقع التقدم المستمر للقوات المشتركة بإسناد ودعم من التحالف العربي على معظم المحاور في جبهة الساحل الغربي وخصوصا الحديدة.

وتسعى القوات المشتركة بعد سيطرتها على مطار الحديدة للتقدم نحو المدينة لتحريرها، واستعادة الميناء الاستراتيجي والذي يعد شريان حياة لـ8 ملايين يمني شمالي البلاد، بعد أن حولته الميليشيات الانقلابية إلى نافذة لنهب التجار والمساعدات الإغاثية الإنسانية، وتهريب الأسلحة وتهديد الملاحة الدولية.

وبتحرير ميناء الحديدة، ستوّجه القوات المشتركة ضربة قاصمة لميليشيات الانقلاب ومشروع إيران في اليمن والمنطقة، كما سيسمح ذلك أيضا بتدفق المساعدات والمواد الأولية إلى شمالي اليمن.

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