التحالف العربي: المقاومة تتقدم سريعاً بعملية قطع رأس الأفعى

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن إحراز قوات المقاومة تقدماً ميدانياً وإنتصارات كبيرة بمحور صعدة.



و قال التحالف في بيان إن لواء العروبة يتقدم بسرعة بعملية "قطع رأس الأفعى" وبدعم من قوات التحالف, موضحاً أن قوات المقاومة حررت العديد من مناطق صعدة.

و أوضح التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن قوات الشرعية حررت جبل الروقي والقرية المحاذية له ومناطق الغرزة و حرم و ربعان و البروكية و الشتيفي و معسكرات السائلة و الصبة.

و أشار التحالف العربي الى إستمرار العمليات لتطهير الملاحيظ وما تبقى من جيوب وعناصر مليشيات الحوثي.

و في الحديدة نجحت القوات اليمنية المشتركة بدعم ومشاركة التحالف العربي في التقدم على محور الخط المؤدي لميناء المدينة في وقت صعدت ميليشيات الحوثي الإيرانية من أعمالها الانتقامية.

وقالت مصادر ميدانية إن "قوات ألوية العمالقة إقتربت من الخط المؤدي نحو الميناء"، الأمر الذي دفع الميليشيات المتمردة إلى قطع شوارع رئيسية في الحديدة.

وأبرز الشوارع التي قطعها الحوثيون الشارع المؤدي إلى الميناء الاستراتيجي، الذي تهدف القوات المشتركة، وبدعم من التحالف لتحريره، بغية السماح للمواد الإنسانية للتدفق بحرية إلى ملايين اليمنيين ووقف تهريب الأسلحة.



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