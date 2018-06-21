المقاومة اليمنية تستقدم تعزيزات لتحرير ميناء الحديدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)‏

إستقدمت قوات الشرعية اليمنية تعزيزات عسكرية إستعداداً للتقدم نحو ميناء ‏الحديدة بعد تحريرها مطار المدينة غربي اليمن.‏



و دارت صباح الخميس إشتباكات متقطعة عند الأطراف الشمالية لمطار الحديدة ‏من جهة المدينة حيث جرى قصف متبادل بمحيط المطار بحسب ما أعلن مسؤول ‏في قوات الشرعية اليمنية.‏

و كانت القوات الموالية للحكومة اليمنية حررت الاربعاء مطار الحديدة الواقع في ‏جنوب المدينة بمساندة التحالف العربي ومشاركته بعد نحو أسبوع من إطلاق ‏هجوم باتجاه المدينة للسيطرة على مينائها الاستراتيجي.‏

ويبعد المطار نحو 8 كلم عن الميناء الذي تدخل منه غالبية المساعدات والمواد ‏التجارية والغذائية الموجهة الى ملايين السكان في هذا البلد.‏

وفي عدن ، العاصمة المؤقتة للحكومة الشرعية قال الرئيس اليمني المعترف به ‏دوليا عبد ربه منصور هادي في إجتماع للحكومة إن "العمليات في مختلف ‏الجبهات ستسمر وصولاً للعاصمة صنعاء وإستعادة الدولة كاملة".‏



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