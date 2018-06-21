المقاومة اليمنية تستقدم تعزيزات لتحرير ميناء الحديدة
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
إستقدمت قوات الشرعية اليمنية تعزيزات عسكرية إستعداداً للتقدم نحو ميناء الحديدة بعد تحريرها مطار المدينة غربي اليمن.
و دارت صباح الخميس إشتباكات متقطعة عند الأطراف الشمالية لمطار الحديدة من جهة المدينة حيث جرى قصف متبادل بمحيط المطار بحسب ما أعلن مسؤول في قوات الشرعية اليمنية.
و كانت القوات الموالية للحكومة اليمنية حررت الاربعاء مطار الحديدة الواقع في جنوب المدينة بمساندة التحالف العربي ومشاركته بعد نحو أسبوع من إطلاق هجوم باتجاه المدينة للسيطرة على مينائها الاستراتيجي.
ويبعد المطار نحو 8 كلم عن الميناء الذي تدخل منه غالبية المساعدات والمواد التجارية والغذائية الموجهة الى ملايين السكان في هذا البلد.
وفي عدن ، العاصمة المؤقتة للحكومة الشرعية قال الرئيس اليمني المعترف به دوليا عبد ربه منصور هادي في إجتماع للحكومة إن "العمليات في مختلف الجبهات ستسمر وصولاً للعاصمة صنعاء وإستعادة الدولة كاملة".
اقرا ايضا