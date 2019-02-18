بعد تسلله إلى إحدى طائراتها.. النمسا "ترحّل" بلبل العراق

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قامت السلطات النمساوية بـ "ترحيل" طائر بلبل عراقي، كان تسلل إلى داخل إحدى الطائرات العاملة ضمن الخطوط الجوية النمساوية في إقليم كردستان - العراق.

وفي التفاصيل، فإنّ "الطائر دخل إلى إحدى الطائرات قبل إقلاعها في رحلة اعتيادية نحو العاصمة النمساوية فيينا، وعند وصولها إلى ارتفاعٍ شاهق، اكتشف أحد الركاب وجود ذاك الطائر. وعلى الفور، تمّ القبض عليه من قبل الطاقم".

ومن جهته، أعلن بيتر تير، المتحدث الرسمي باسم الخطوط الجوية النمساوية، أنه "بعد الوصول إلى الأراضي النمساوية، تمّ تسليم الطائر العراقي الصغير إلى الطبيب المسؤول في المطار"، كاشفاً في حديث لموقع "كرونه" المحلي أن "الطبيب البيطري المسؤول في المطار أكّد عدم وجود أي خطرٍ على حياة الطائر، وهو يتمتع بصحة جيدة رغم مشقة السفر الجوي، كما أنه لا يعاني من أي أمراضٍ معدية".

ولفت تير إلى أنّه "تمّ اتخاذ قرار بإعادة الطائر عبر الرحلة التالية إلى بلاده، وقد وضع داخل قفصٍ لإتمام المهمة". وفي الصدد، أبلغت إدارة مطار فيينا نظيرتها في أربيل - العراق بقرار ترحيل البلبل وإعادته على متن الطائرة التي وصل فيها. وبالفعل، تسلّم الطاقم الطبي في المطار البلبل، وقد جرى تحريره بعد التأكد من صحته.

مصدر الصورة: rudaw

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