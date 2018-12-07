دول أوبك تبحث خفض الانتاج في فيينا

أخبار الآن | دبي – الامارات العربية المتحدة (وكالات)

تبحثُ منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك في فيينا مع شركائِها في خفضٍ مُشترك ممكن لإنتاجِ الذهب الأسود , من أجلِ الحد من تراجعِ الأسعار، بعدما أخفقت في التوصلِ إلى اتفاقٍ بهذا الشأن.

وقال وزيرُ الطاقة الروسي الكسندر نوفاك في سان بطرسبورغ إنه بالنسبة لروسيا التي تقود حلفاء أوبك , فإن خفضَ الإنتاجِ أصعب بكثيرٍ من الدول الأخرى بسببِ الأحوال الجوية. من جهته قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح بعد يوم طويل من المفاوضات في مقر أوبك في فيينا "لا لست واثقا" من أنه سيتم التوصل إلى اتفاق.

لكن المنتجين متفقون على أن العرض أكبر من الطلب مما أدى إلى انخفاض الأسعار بنسبة تتجاوز 30 بالمئة خلال شهرين. وهذا التطور يرضي المستهلكين لكنه يضر بالمنتجين الذين يعتمدون على العائدات النفطية إلى حد كبير.

لذلك يرى تحالف أوبك وشركائها الذي يضم 25 بلدا تؤمن حوالى نصف العرض العالمي، أنه من الضروري إبطاء الإنتاج. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب طلب من أوبك التي تؤمن ثلث الخام العالمي، الأربعاء الإبقاء على مستويات الإنتاج المرتفعة.

وذكرت وكالة الأنباء المالية بلومبرغ أن مسألة إعفاء دول من خفض الإنتاج، وهو أمر ستطلبه فنزويلا وليبيا أيضا على ما يبدو، ستكون حاسمة في المفاوضات إلى جانب مسألة مستوى وبرنامج تقليص استخراج النفط المحتمل في روسيا أيضا.

وأدت الشكوك المحيطة بالنفط إلى تراجع البورصات الأوروبية وانخفاض سعر برميل برنت نفط بحر الشمال المرجعي الأوروبي إلى أقل من العتبة الرمزية البالغة ستين دولارا لفترة قصيرة.

للمزيد:

ترامب يطالب أوبك بتخفيض أسعار النفط

قطر تسعى لإشراك إيران في مونديال 2022