ترامب يطالب أوبك بتخفيض أسعار النفط

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) إلى خفض أسعارها، موجها انتقادات لدول الشرق الأوسط بسبب هذا الملف.

وطلب الرئيس في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " بحماية دول الشرق الأوسط ، مؤكداً أن هذه الدول لن تكون آمنة لفترة طويلة ، وبأنهم مستمرون في الدفع باتجاه أسعار أعلى للنفط ، داعياً منظمة اوبك إلى خفض أسعار النفط.

ودعا في التغريدة "أوبك" التي وصفها بـ"المحتكرة" إلى خفض الأسعار "الآن".

وتطرق الرئيس إلى الوضع الداخلي، مشيرا في تغريدة أخرى إلى تحسن الوضع المالي وزيادة عدد الوظائف في الولايات المتحدة.

وقال إن هناك العديد من الوظائف الجديدة ومرتفعة الأجور، داعيا إلى التصويت في انتخابات التجديد النصفي المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.وانتقد الرئيس أيضا موقف الديموقراطيين في الكونغرس من قضية تأمين الحدود وبناء الجدار الحدودي مع المكسيك، وتساءل عن الأموال المخصصة لهذا الغرض في الميزانية، ودعا الجمهوريين إلى التصرف بحزم حيال هذه المسألة.

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