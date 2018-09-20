ارتفاع أسعار الذهب وتراجع الدولار

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب يوم الخميس مع تراجع الدولار في ظل انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، لكن المستثمرين ما زالوا يتوخون الحذر قبل اجتماع البنك المركزي الأمريكي الأسبوع المقبل.



وفي وقت سابق هذا الأسبوع، فرضت واشنطن رسوما نسبتها عشرة بالمئة على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار، بينما ردت الصين بالمثل وفرضت رسوما على سلع أمريكية بقيمة نحو 60 مليار دولار بنسب مخفضة عن المقترحة في السابق.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1204.69 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0628 بتوقيت جرينتش، بعد صعوده 0.5 بالمئة في الجلسة السابقة.

وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1209.30 دولار للأوقية.

وأقبل المستثمرون على شراء الدولار اعتقادا منهم بأن الولايات المتحدة أقل تضررا من النزاع. لكن الضعف الذي اعترى العملة الأمريكية يشير إلى أن المخاوف من التوترات التجارية انحسرت مع اعتبار أن مستويات الرسوم أقل مما كان يخشاه البعض.

وحوم مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية ، قرب أدنى مستوياته في سبعة أسابيع.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة الرئيسية في اجتماعه الأسبوع المقبل، ويوضح مسار الزيادات في المستقبل.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 14.28 دولار للأوقية، بعدما لامست أعلى مستوى لها في أسبوعين عند 14.35 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وزاد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1039.10 دولار للأوقية، ليحوم قرب أعلى مستوياته في خمسة أشهر البالغ 1041.70 دولار الذي سجله أمس الأربعاء.

وصعد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 823.20 دولار للأوقية، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 13 أغسطس آب عند 826.40 دولار في الجلسة السابقة.

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