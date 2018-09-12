كوريا الجنوبية تتوقف عن شراء النفط الإيراني

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات )

أصبحت كوريا الجنوبية أول دولة من بين أكبر ثلاثة مستهلكين لنفط إيران، توقف شراء النفط الخام الإيراني امتثالاً للعقوبات الأمريكية،

وذكرت وكالة بلومبرغ الاقتصادية أن كوريا الجنوبية خفضت وارداتها من النفط الإيراني في أغسطس الماضي إلى الصفر، بعد أن استوردت قرابة مئتي ألف برميل من الخام الإيراني في يوليو الماضي.

ويتناقض ذلك مع الموقف الرسمي الكوري الجنوبي، من العقوبات الأمريكية على إيران، الذي يؤكد السعي لمحادثات مع الولايات المتحدة للحصول على إعفاءات من العقوبات للاستمرار في شراء النفط الإيراني.

وقالت الباحثة في معهد الطاقة الكورية، كيم جاي كيونغ، إن حفاظ كوريا الجنوبية على علاقاتها مع الولايات المتحدة أمر مهم للغاية، مشيرةً إلى أن الأمن القومي لسيؤول يستند على التحالف العسكري مع واشنطن، لذلك قامت خفضت وارداتها من إيران بشكل استباقي.

ومن جهة أخرى، أعلنت مصارف وشركات طاقة يابانية نيتها التوقف عن شراء النفط الإيراني، مع قرب دخول حزمة جديدة من العقوبات الأمريكية على طهران حيز التنفيذ.

وجاءت الخطوة بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مايو (أيار) الماضي، الانسحاب من الاتفاق النووي، وأعاد العمل بالعقوبات على طهران.

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