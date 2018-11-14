قطر تسعى لإشراك إيران في مونديال 2022

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت تقارير صحافية فرنسية أن قطر اقترحت على الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا " السماح لإيران باستضافة بعض الفرق المشارِّكة في مونديال 2022.



وتأتي هذه الخطوة في ظل فرض الجزء الثاني من العقوبات الأمريكية على طهران.



وقال المنظم الرئيسي حسن الثوادي لوكالة فرانس برس عندما سئل عما اذا كان يمكن اقامة فرق في ايران "هذا جزء من الخطة العملية ، لكن من الواضح إنه يجب أن يتم ذلك مع الفيفا".

وكانت إيران قد عرضت في السابق استضافة فرق ستلعب في كأس العالم في قطر، والتي تبدأ في غضون ما يزيد عن أربع سنوات.

وأضاف الذوادي أن قطر تلقت "العديد من المقترحات من الدول فيما يتعلق باستضافة الفرق" خلال فترة نهائيات كأس العالم.

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