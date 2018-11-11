إيران تتخذ العراق وسيلة لإنعاش اقتصادها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تسعى ايران منذ فترة للاستفادة من جهود إعادة إعمار المناطق المحررة في العراق بعد هزيمة تنظيم داعش، كوسيلة لتثبيت النفوذ والتحايل على العقوبات الأميركية.

فقد ذكرت مصادر عراقية أن طهران استعانت بميليشيات الحشد الشعبي وبعض قادة ما يعرف بالحشد العشائري من السنة، لإحكام السيطرة على المفاصل الأمنية للمناطق المحررة من تنظيم داعش، تمهيدا لتنفيذ مشاريع اقتصادية عبر شركات إيرانية ستتولى إعادة إعمار تلك المناطق.

وأوضحت المصادر أن طهران تعتزم إرسال شخصيات ووفود سنية عراقية إلى عدد من الدول العربية في محاولة للحصول على منح وأموال بدعوة مساعدة المناطق المحررة، قبل إسناد المشروعات إلى شركات تعمل من الباطن لصالح شركات إيرانية مشمولة بالعقوبات الأميركية.

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